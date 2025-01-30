Свыше полумиллиона палестинцев вернулись на север сектора Газа

В северные районы сектора Газа за последние дни вернулись более полумиллиона палестинцев. По сведениям телеканала Al Jazeera, люди преодолевают пешком 30-километровый путь, идя с юга анклава в его северные части.

«Более полумиллиона палестинцев с понедельника отправились на север из центральной и южной части Газы. Они были встречены пейзажем тотального уничтожения, почти не осталось зданий после 15 месяцев войны», - написал репортер катарского телеканала.

Возможность перемещаться пешком у палестинцев появилась благодаря открытию 27 января дороги «Салах ад-Дин» и пути вдоль Средиземного моря, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Возвращающиеся жители ставят свои палатки там, где когда-то были их дома.

Немногим ранее стало известно, что 27 января свыше 300 тысяч палестинцев пришли на север сектора Газа. Это произошло после получения разрешения от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), когда она в ночь на понедельник 27 января получила подтверждение, что гражданка Арбель Йехуд жива.