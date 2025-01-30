МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Свыше полумиллиона палестинцев вернулись на север сектора Газа

За последние несколько дней более 500 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа после разрешения властей Израиля.
Марина Крижановская 2025-01-30 05:45:38
© Фото: Ali Hamad Apaimages Keystone Press Agency Globallookpress

В северные районы сектора Газа за последние дни вернулись более полумиллиона палестинцев. По сведениям телеканала Al Jazeera, люди преодолевают пешком 30-километровый путь, идя с юга анклава в его северные части.

«Более полумиллиона палестинцев с понедельника отправились на север из центральной и южной части Газы. Они были встречены пейзажем тотального уничтожения, почти не осталось зданий после 15 месяцев войны», - написал репортер катарского телеканала.

Возможность перемещаться пешком у палестинцев появилась благодаря открытию 27 января дороги «Салах ад-Дин» и пути вдоль Средиземного моря, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Возвращающиеся жители ставят свои палатки там, где когда-то были их дома.

Немногим ранее стало известно, что 27 января свыше 300 тысяч палестинцев пришли на север сектора Газа. Это произошло после получения разрешения от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), когда она в ночь на понедельник 27 января получила подтверждение, что гражданка Арбель Йехуд жива.

#в стране и мире #возвращение #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #палестинцы #палестино-израильский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 