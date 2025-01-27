Израиль позволит жителям Газы вернуться на север анклава с 27 января

Израиль разрешит перемещенным на юг палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа с утра 27 января. Об этом проинформировал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора», - написал он в соцсети Х.

Представитель катарского МИД добавил, что также в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня Израиль каждое воскресенье будет передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий сделки о прекращении огня. Претензия состояла в том, что перемещенным палестинцам запретили возвращаться на север сектора Газа. Израиль до этого тоже обвинил ХАМАС в нарушении соглашения.