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Израиль позволит жителям Газы вернуться на север анклава с 27 января

Об этом рассказал представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Анастасия Бобылева 2025-01-27 02:55:18
© Фото: © IMAGOHadi Daoud apaimages www.imago-images.de Global Look Press

Израиль разрешит перемещенным на юг палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа с утра 27 января. Об этом проинформировал официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, понедельника, возвращение перемещенных граждан в секторе Газа с юга в северные районы сектора», - написал он в соцсети Х.

Представитель катарского МИД добавил, что также в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня Израиль каждое воскресенье будет передавать список имен 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий сделки о прекращении огня. Претензия состояла в том, что перемещенным палестинцам запретили возвращаться на север сектора Газа. Израиль до этого тоже обвинил ХАМАС в нарушении соглашения.

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС
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