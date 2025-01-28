Свыше 300 тысяч палестинцев вернулись на север сектора Газа 27 января

В понедельник, 27 января, в северную часть сектора Газа возвратились более 300 тысяч палестинцев. Люди возвращались по дорогам вдоль побережья Средиземного моря на западе и в восточной части сектора Газа.

«Сегодня из южных и центральных районов анклава на север вернулись более 300 тысяч человек. Они перемещались по дорогам Ар-Рашид и Салах-ад-Дин», - приводит ТАСС заявление Управления по работе со СМИ в Газе.

В то же время не уточняется, какое количество палестинских беженцев намерены возвратиться в северные районы Газы.

После того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 27 января получила подтверждение, что гражданка Арбель Йехуд жива, то разрешила палестинцам вернуться на север сектора Газа.

Напомним, 19 января вступил в силу договор о прекращении огня в секторе Газа, к которому причастными посредники из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей радикальное палестинское движение ХАМАС освободят 33 израильских заложников.

Израиль может освободить более одной тысячи палестинских заложников, 25 января тюремная служба Израиля подтвердила освобождение 200 заключенных из тюрем Офер и Кециот.