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Канада пригрозила США прекратить поставки энергоносителей

Этот вопрос будет обсуждаться уже на следующей неделе с главами регионов страны.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 21:04:06
© Фото: Adrian Wyld, Keystone Press Agency, Global Look Press

Канада рассматривает вариант прекращения поставок электроэнергии и электроносителей в США. Такое решение планируют на случай, если избранный американский президент введет тарифы в размере 25% на все канадские товары, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в эфире CTV.

«Я могу сказать, что все варианты на столе», — отметила она.

Этот вопрос будет обсуждаться уже на следующей неделе с главами регионов страны. Также его поднимут во время поездки Жоли в Вашингтон с представителями Республиканской партии США.

Отмечается, что Канада поставляет в Соединенные Штаты около 60% своей нефти и примерно 85% электроэнергии. Кроме того, Канада, Мексика и США связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами.

Ранее Трамп опубликовал в соцсетях две карты с присоединенной Канадой. На ней ее территория закрашена вместе с США в цвета американского флага.

#сша #Трамп #договор #Канада #поставки #электроэнергия #энергоносители #Мелани Жоли
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