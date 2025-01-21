Трюдо пригрозил США ответными пошлинами на американские товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести ответные пошлины на товары из США в случае окончательного решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта.

Трюдо подчеркнул, что придерживается принципа «доллар за доллар» в вопросе установления тарифов.

Канадский премьер также добавил, что в случае введения импортных пошлин в размере 25% на товары из Канады Оттава ответит тем же на поставки из США.

Ранее Канада уже грозилась прекратить поставки энергоносителей в США. Эти угрозы также связаны с планируемым повышением тарифов в 25% на товары из Канады.