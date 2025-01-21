МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трюдо пригрозил США ответными пошлинами на американские товары

Трюдо заявил, что придерживается принципа «доллар за доллар», если возникает вопрос в установлении тарифов.
Виктория Бокий 2025-01-21 21:32:44
© Фото: Spencer Colby, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава может ввести ответные пошлины на товары из США в случае окончательного решения президента США Дональда Трампа повысить их против канадского импорта.

Трюдо подчеркнул, что придерживается принципа «доллар за доллар» в вопросе установления тарифов.

Канадский премьер также добавил, что в случае введения импортных пошлин в размере 25% на товары из Канады Оттава ответит тем же на поставки из США.

Ранее Канада уже грозилась прекратить поставки энергоносителей в США. Эти угрозы также связаны с планируемым повышением тарифов в 25% на товары из Канады.

#в стране и мире #сша #Канада #Джастин Трюдо #ответные меры #пошлины #Оттава
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 