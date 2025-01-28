МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 бомбами разнес украинский опорный пункт в Курской области

Авиабомбы, сброшенные летчиками, были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-01-28 15:53:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Наша авиация продолжает бить врага. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России сровнял с землей украинский опорный пункт в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился по заранее разведанным целям. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только разведка подтвердила успешное уничтожение украинских боевиков и бронетехники ВСУ, экипаж отвернул обратно и в итоге благополучно вернулся на аэродром, с которого ранее поднялся в воздух.

Ранее экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье. Для этого летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #су-34 #Курская область #спецоперация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 