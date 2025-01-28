Экипаж Су-34 бомбами разнес украинский опорный пункт в Курской области

Наша авиация продолжает бить врага. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России сровнял с землей украинский опорный пункт в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился по заранее разведанным целям. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только разведка подтвердила успешное уничтожение украинских боевиков и бронетехники ВСУ, экипаж отвернул обратно и в итоге благополучно вернулся на аэродром, с которого ранее поднялся в воздух.

Ранее экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье. Для этого летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.