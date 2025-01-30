В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В шведском городе Седертелье неизвестные застрелили иракского беженца Салвана Момику, который летом позапрошлого года несколько раз сжег Коран в центре Стокгольма. Об этом сообщает местный телеканал SVT.

Тело активиста нашли в одной из квартир в районе Ховше. Сообщается, что Салвана Момику убили во время трансляции, которую он вел в TikTok. Однако данную информацию пока в полиции не подтвердили.

По информации журналистов, правоохранители уже задержали пятерых человек. Сейчас следователи проверяют их причастность к убийству.

Напомним, Салван Момика получил широкую известность после того, как несколько раз публично сжег Коран в центре Стокгольма. Акции прошли в разгар обсуждения присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

Действия активиста вызвали резкую реакцию далеко за пределами страны. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее подлостью и даже грозил не допустить членства Швеции в НАТО.

Салван Момика приехал в Стокгольм из Ирака в 2018 году. Позже он получил вид на жительство, который было аннулирован в 2023 году после акций.