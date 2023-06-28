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В центре Стокгольма иммигрант из Ирака осквернил Коран

Анна Назайкина
17:06 28.06.2023
Ранее шведская полиция разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам.
В центре Стокгольма иммигрант из Ирака осквернил Коран
© Фото: Pascal Deloche, Godong, GlobalLookPress
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Осквернение Корана произошло сегодня в центре Стокгольма - мужчина сжег священную для мусульман книгу. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

По информации ТАСС, акцию организовал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее отказали в такой демонстрации. Мужчина вырвал страницы из Корана, а затем поджег его.

Впоследствии появились сообщения, что правоохранители задержали мужчину, который пытался остановить организатора осквернения, бросая в него камни.

Ранее Момика в беседе со шведскими изданиями утверждал, что его акция никак на связана с процедурой вступления Швеции в НАТО. Он заявлял, что просто хочет запретить Коран в этой стране.

Ранее агентство France-Presse передавало, что шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам. По мнению премьера страны Ульфа Кристерссона, решение правоохранителей «законно, но неуместно».

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