В центре Стокгольма иммигрант из Ирака осквернил Коран

Ранее шведская полиция разрешила акцию с сожжением священной для мусульман книги у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам.

© Фото: Pascal Deloche, Godong, GlobalLookPress

Осквернение Корана произошло сегодня в центре Стокгольма - мужчина сжег священную для мусульман книгу. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

По информации ТАСС, акцию организовал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее отказали в такой демонстрации. Мужчина вырвал страницы из Корана, а затем поджег его.

Впоследствии появились сообщения, что правоохранители задержали мужчину, который пытался остановить организатора осквернения, бросая в него камни.

Ранее Момика в беседе со шведскими изданиями утверждал, что его акция никак на связана с процедурой вступления Швеции в НАТО. Он заявлял, что просто хочет запретить Коран в этой стране.

Ранее агентство France-Presse передавало, что шведская полиция разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан-байрам. По мнению премьера страны Ульфа Кристерссона, решение правоохранителей «законно, но неуместно».