Посол РФ: в Турции возникли проблемы в работе российских банковских карт

Санкции создали сложности в работе российских банковских карт в Турции, и россияне, собирающиеся ехать в страну, должны заранее планировать вопросы оплаты. Об этом сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Турецкое издание Ekonomim, ссылаясь на источники в индустрии, 5 декабря отметило, что ограничения США, наложенные на Газпромбанк, привели к приостановке возможности раннего бронирования российскими туристами отелей на турецких курортах. Ерхов подчеркнул, что адаптация банков Турции к западным санкциям негативно сказывается на сотрудничестве между Москвой и Анкарой, особенно в туристической сфере.

Посольство Турции в России опровергло слухи о прекращении раннего бронирования отелей для россиян. В ведомстве заверили, что процесс идет без изменений. Ведущие турецкие операторы выразили опасения, что возникшие проблемы с платежами могут уменьшить интерес российских туристов к стране в следующем году.

«Существует еще одна проблема - многие российские банковские карты, включая карту "Мир", в Турции не работают. Я советую заранее продумать способы оплаты услуг или иметь при себе наличные», - добавил дипломат.

Ранее Турция обратилась к США с просьбой освободить ее от санкций против Газпромбанка, отправив Вашингтону соответствующие запросы. Напомним, в прошлом ноябре Министерство финансов США ввело новые ограничения, касающиеся также Газпромбанка.