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Hurriyet: Турция попросила США освободить ее от санкций против ГПБ

Анкара отправила Вашингтону соответствующие заявки.
Сергей Лебедев 2024-12-14 15:57:43
© Фото: Hakan Akgun, Keystone Press Agency, Global Look Press

Турция попросила Соединенные Штаты, чтобы для нее сделали исключение из санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники. Отмечается, что соответствующие заявки уже поданы.

«Американцы заявили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они проводят соответствующую работу по их изучению», - говорится в публикации.

Напомним, в минувшем ноябре Министерство финансов США ввело новые ограничения. Под них в том числе попал Газпромбанк. Санкции против кредитной организации негативно сказались на расчетах за «голубое топливо» со многими странами. В первую очередь, проблемы коснулись таких стран, как Венгрия и Словакия.

В пятницу венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешту удалось найти законное решение для продолжения транзита газа из России. По его словам, есть способ оплаты, не попадающий под санкции США.

Дипломат сказал, что проблема с оплатой за газ решена, но не стал раскрывать подробности.

#Россия #в стране и мире #сша #санкции #газ #Турция #банк
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