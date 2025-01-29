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В Киеве заявили о западном финансировании 90% украинских СМИ

В Киеве заявили, что 90% украинских СМИ существовали за счет западных грантов.
Никита Матосов 2025-01-29 09:52:47
© Фото: Kubanov Pavlo UKR, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, комментируя влияние трехмесячной заморозки американской помощи Украине.

«Около 90% украинских медиа находили средства к существованию благодаря грантам. В первый год конфликта рекламный рынок упал на 92% в онлайн-секторе. В настоящее время он до сих пор не восстановился», - подчеркнула Романюк.

Она добавила, что доходы региональных медиа от рекламы составляют всего 3-10%, что делает их существование невозможным.

«Текущее состояние медиарынка может привести к ослаблению контроля над властью через СМИ и усилению монополизации медийного пространства», - сообщила Оксана Романюк.

Она также отметила, что раньше медиа контролировали олигархи, но сейчас, когда они ослабли, кто-то может воспользоваться ситуацией, чтобы взять контроль над СМИ.

Напомним, Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Ранее Владимир Путин назвал суверенитет Украины почти нулевым. По словам главы государства, «они и месяц не просуществуют», если полностью прекратится финансирование со стороны западных стран.

#Украина #Запад #Владимир Путин #СМИ #финансирование
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