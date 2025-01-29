В Киеве заявили о западном финансировании 90% украинских СМИ

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, комментируя влияние трехмесячной заморозки американской помощи Украине.

«Около 90% украинских медиа находили средства к существованию благодаря грантам. В первый год конфликта рекламный рынок упал на 92% в онлайн-секторе. В настоящее время он до сих пор не восстановился», - подчеркнула Романюк.

Она добавила, что доходы региональных медиа от рекламы составляют всего 3-10%, что делает их существование невозможным.

«Текущее состояние медиарынка может привести к ослаблению контроля над властью через СМИ и усилению монополизации медийного пространства», - сообщила Оксана Романюк.

Она также отметила, что раньше медиа контролировали олигархи, но сейчас, когда они ослабли, кто-то может воспользоваться ситуацией, чтобы взять контроль над СМИ.

Напомним, Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Ранее Владимир Путин назвал суверенитет Украины почти нулевым. По словам главы государства, «они и месяц не просуществуют», если полностью прекратится финансирование со стороны западных стран.