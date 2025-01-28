Путин назвал суверенитет Украины почти нулевым

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал суверенитет Украины практически нулевым. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Они и месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все. Все закончится через месяца 1,5-2. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой. Если у их западных спонсоров есть желание добиться мира, то путь очень простой», - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что он ранее посылал сигналы бывшему американскому президенту Джо Байдену по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Есть желание - все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть все вопросы правового характера. В том числе и отменить указ о запрете переговоров», - сказал Владимир Путин.

Российский президент также напомнил, что Москва в 2022 году предлагала Украине уйти из ЛНР и ДНР, чтобы избежать конфронтации.