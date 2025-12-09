МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов: взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса

Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, что в Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, в безопасные районы эвакуировали более 200 человек.
09-12-2025 08:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятие российскими войсками Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения передового пункта управления общевойсковой армии группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в ходе освобождения города соединения и воинские части российской армии проявили инициативу. По словам начальника Генштаба, наши бойцы действовали грамотно, выбирая такие способы действий, которые были неизвестны противнику и оказались для него неожиданными.

Валерий Герасимов также рассказал, что в Красноармейске проводится проверка жилых кварталов. В безопасные районы эвакуировали более 200 человек

По словам Герасимова, после освобождения Красноармейска главной задачей группировки «Центр» станет ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова. Известно, что южная часть Димитрова уже освобождена, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе. 

Ранее президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин высоко оценил усилия группировки войск «Центр», освободившей Красноармейск в ДНР. По его словам, это очень важное направление, и взятие населенного пункта поможет достижению ключевых задач и целей СВО. С такими словами Путин обратился к командующему группировкой Валерию Солодчуку.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #освобождение #спецоперация #валерий герасимов #Генштаб РФ #Центр #красноармейск
