Герасимов: взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса

Взятие российскими войсками Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения передового пункта управления общевойсковой армии группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в ходе освобождения города соединения и воинские части российской армии проявили инициативу. По словам начальника Генштаба, наши бойцы действовали грамотно, выбирая такие способы действий, которые были неизвестны противнику и оказались для него неожиданными.

Валерий Герасимов также рассказал, что в Красноармейске проводится проверка жилых кварталов. В безопасные районы эвакуировали более 200 человек.

По словам Герасимова, после освобождения Красноармейска главной задачей группировки «Центр» станет ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова. Известно, что южная часть Димитрова уже освобождена, что составляет более 30% от общего количества зданий в городе.

Ранее президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин высоко оценил усилия группировки войск «Центр», освободившей Красноармейск в ДНР. По его словам, это очень важное направление, и взятие населенного пункта поможет достижению ключевых задач и целей СВО. С такими словами Путин обратился к командующему группировкой Валерию Солодчуку.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.