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Задержанные в Тунисе россияне находятся в трех разных тюрьмах

Изначально все российские туристы должны были содержаться в тюрьме Морнагия.
Никита Матосов 2025-01-29 07:44:39
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов находятся в трех разных тюремных учреждениях страны. Об этом сообщил РИА Новости брат одного из задержанных.

Группа из 11 человек отправилась в район Хайдра, расположенный неподалеку от алжирской границы, чтобы увидеть древние памятники. С ноября прошлого года они прекратили выходить на связь, а позже стало известно, что местные власти задержали их. Причины задержания до сих пор остаются неизвестными.

«Скорее всего, сначала всех наших граждан должны были содержать в Морнагии, однако из-за нехватки мест или по другим причинам их разделили по нескольким тюрьмам. Моего брата уже несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. На данный момент он содержится в Бурдж аль-Амери. Согласно последней информации, наши соотечественники находятся в трех местах заключения - Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. Что ждет их дальше и какие у них условия содержания, пока остается загадкой», - поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что не имеет сведений о состоянии остальных задержанных, поскольку не поддерживал с ними прямого контакта.

Ранее посольство РФ сообщило «Звезде», что среди задержанных нет жалоб на условия содержания, также отсутствуют и случаи дискриминации. Напомним, невеста одного из арестованных, ссылаясь на адвоката, рассказала, что все россияне находились в тюрьме Морнагия, известной применением пыток. Семьи и знакомые задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их близких.

#в стране и мире #Тунис #Задержание #россияне #тюрьма
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