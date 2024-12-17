В Тунисе 11 россиян попали в тюрьму, известную пытками и плохими условиями

По меньшей мере 11 граждан России оказались в одной из тунисских тюрем - Mornaguia. Она известна плохими условиями содержания и нарушениями прав человека, в частности пытками.

Как стало известно РИА Новости, местная полиция задержала группу российских туристов. В начале ноября они отправились на границу с Алжиром - в селение Хайдра, чтобы увидеть памятники времен Римской империи. Неизвестно, что стало причиной их ареста.

После того как они перестали выходить на связь, их родные забили тревогу. На сайте Change.org. они подписали петицию, в которой обратились к президенту Туниса Каису Саиду.

Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян рассказала об условиях их содержания. По ее словам, наблюдается проблема с постельными принадлежностями и питанием.

«От адвоката на данный момент стало известно, что они содержатся в тюрьме Mornaguia. Еда так себе и очень острая. Главная беда с матрасами и одеялами», - рассказала собеседница агентства.

Девушка сообщила, что задержанным гражданам России не дают переводчика, из-за чего проведение следствия затруднено. Дело в том, что в республике не хватает переводчиков, которые имеют сертификаты для работы в судах.