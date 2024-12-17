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В посольстве РФ рассказали о состоянии задержанных в Тунисе россиян

В диппредставительстве отметили, что жалоб со стороны задержанных на условия содержания и возможного проявления дискриминационных отношений не было.
Глеб Владовский 2024-12-17 21:27:59
© Фото: tunisie.mid.ru

Ситуация с попавшими в тунисскую тюрьму 11 гражданами России находится под наблюдением. Об этом сообщили «Звезде» в посольстве РФ.

«Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможного проявления дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было», - заявили в диппредставительстве.

Уточняется, что задержанные россияне направлялись в приграничный с Алжиром населенный пункт Хайдра с «исследовательски-краеведческими» целями. Регион находится под особым контролем местных сил безопасности, поскольку там находятся важные объекты инфраструктуры Туниса. Кроме того, в приграничье находится несколько террористических ячеек.

В настоящее время задержанные россияне находятся в учреждении Морнагия. В их отношении проводятся следственные мероприятия. Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.

#Тунис #россияне #наш эксклюзив #Посольство РФ #задержанные
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