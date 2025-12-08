В РАН заявили, что противостояние Таиланда и Камбоджи имеет глубокие первопричины

О глубоких истоках конфликта Таиланда и Камбоджи, которые сегодня привели к боестолкновениям на границе, «Звезде» рассказала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук и главный специалист по Таиланду в нашей стране Елена Фомичева.

По словам историка, Таиланд и Камбоджа не урегулировали конфликт, подписав мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом 26 октября этого года. Предметом спора двух стран являются территории храмов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Официально ООН дважды закрепляла их за Камбоджей, однако обстановка в этих районах напряженная.

«Конфликт продолжается очень долго, со второй половины XX века. Периодически были стычки на границе. Обычно они были краткосрочные, дней пять», - объяснила Фомичева.

Она добавила что конфликт Таиланда и Камбоджи имеет серьезные причины. Хотя ранее было заявлено о перемирии и прекращении боевых действий, для обоих государств ничего еще не закончено. При этом они пока не готовы к компромиссу.

«Обе стороны упорны в своих представлениях о том, кто виноват и что нужно делать. Началось это все как спор на границе, но первопричины гораздо шире. Как, например, экономическая помощь очень важна была», - пояснила специалист по Таиланду.

По мнению Фомичевой, конфликт очень далек от завершения. При этом стороны пока не готовы разрешить его дипломатическим путем. Поэтому риски эскалации напряженности между Камбоджей и Таиландом, по мнению историка, достаточно серьезные.

Ранее сообщалось, что на границе Таиланда и Камбоджи происходят боестолкновения, есть пострадавшие и погибший с таиландской стороны. Уточнялось, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, а Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.

До этого Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на представителя тайской армии генерал-майора Винтая Сувари. Накануне жителей четырех приграничных районов Таиланда срочно эвакуировали из-за перестрелки на границе с Камбоджей. Инцидент произошел в районе Пху Пха Лек - Пхалан Хин Паэт Кон провинции Сисакет. Военные также предупредили о возможном риске возобновления стрельбы.