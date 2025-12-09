МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ

Таиландские военные использовали крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул и распылил отравляющие вещества.
Дарья Ситникова 09-12-2025 04:54
© Фото: Peerapon Boonyakiat, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд распылил отравляющие вещества над приграничным районом. Об этом указано в заявлении, опубликованном в социальных сетях Минобороны страны.

«Таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что таиландские военные вели непрерывный огонь почти всю ночь в зоне военного округа №5. Они использовали крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул.

В результате чего таиландские военные распылили отравляющие вещества над этим местом. В ведомстве добавили, что на настоящий момент войска продолжают огневые действия.

Восьмого декабря Таиланд нанес авиаудары вдоль спорной границы с Камбоджей. На границе происходят боестолкновения, есть пострадавшие и погибший с таиландской стороны. Уточнялось, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, а Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук и главный специалист по Таиланду в нашей стране Елена Фомичева рассказала, что Таиланд и Камбоджа не урегулировали конфликт, подписав мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом 26 октября этого года. Предметом спора двух стран являются территории храмов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Официально ООН дважды закрепляла их за Камбоджей, однако обстановка в этих районах напряженная.

