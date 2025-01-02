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В Нью-Йорке при стрельбе в ночном клубе пострадали 11 человек

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
Сергей Лебедев 2025-01-02 09:43:04
© Фото: Alexandra Schuler dpa Globallookpress

Сегодня ночью неизвестный открыл огонь в ночном клубе на востоке Нью-Йорка. В результате стрельбы пострадали как минимум 11 человек, сообщает The Mirror US.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Раненых доставили в больницу.

Отмечается, что стрелку удалось скрыться на легковом автомобиле. Полицейские перекрыли ближайшие дороги.

Напомним, накануне в Новом Орлеане в США автомобиль въехал в толпу людей. Жертвами теракта стали 15 человек. Также 1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International Hotel взорвался пикап Cybertruck. Погиб один человек.

Американский президент Джо Байден заявил, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют наличие связи между двумя трагедиями.

#Теракт #стрельба #происшествие #Нью-Йорк #полиция #ночной клуб
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