Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение в присутствии Трампа

Премьер Камбоджи заявил, что номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира.
Глеб Владовский 2025-10-26 08:31:24
© Фото: WhiteHouse, X

Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию об урегулировании конфликта на саммите АСЕАН в Малайзии. За церемонией подписания следил президент США Дональд Трамп.

«Обе страны согласились прекратить все столкновения… 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены», - заявил американский лидер в эфире камбоджийского телевидения.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что королевство номинирует американского лидера на Нобелевскую премию мира.

«Он, как я уже сказал, спас мирные жизни. И этим желанием нашего камбоджийского народа я выражаю признательность президенту (Трампу - Прим. ред.)», - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН в качестве почетного гостя.

#малайзия #Дональд Трамп #асеан #Таиланд #камбоджа #подписание договора
