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Снайперы показали уничтожение боевиков ВСУ из крупнокалиберных винтовок

Метким огнем наши снайперы поддержали штурмовые группы и помогли им продвинуться на Южно-Донецком направлении.
2025-01-29 05:07:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы группировки войск «Восток» точным огнем из крупнокалиберных винтовок уничтожили боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении. Своими действиями они поддержали штурмовые группы мотострелковых подразделений и обеспечили их успешное продвижение.

Во время наблюдения за местностью снайперы обнаружили группу украинских националистов, которые пытались провести ротацию на одном из участков. Прицельным огнем наши бойцы уничтожили боевиков, а затем скрытно отошли в район эвакуации.

Военнослужащие круглосуточно ведут наблюдение за местностью, уничтожая обнаруженные пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили, живую силу противника. Однако есть у снайперов и другая, малозаметная на первый взгляд задача - они деморализуют и запугивают боевиков ВСУ. Это позволяет быстрыми темпами освобождать от боевиков один населенный пункт за другим.

Так, ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Тимофеевку.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#снайперы #ВСУ #Южно-Донецкое направление
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