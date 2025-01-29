Снайперы группировки войск «Восток» точным огнем из крупнокалиберных винтовок уничтожили боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении. Своими действиями они поддержали штурмовые группы мотострелковых подразделений и обеспечили их успешное продвижение.

Во время наблюдения за местностью снайперы обнаружили группу украинских националистов, которые пытались провести ротацию на одном из участков. Прицельным огнем наши бойцы уничтожили боевиков, а затем скрытно отошли в район эвакуации.

Военнослужащие круглосуточно ведут наблюдение за местностью, уничтожая обнаруженные пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили, живую силу противника. Однако есть у снайперов и другая, малозаметная на первый взгляд задача - они деморализуют и запугивают боевиков ВСУ. Это позволяет быстрыми темпами освобождать от боевиков один населенный пункт за другим.

Так, ранее бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры боев за Тимофеевку.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.