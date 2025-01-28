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Появились кадры освобождения Тимофеевки в ДНР российскими бойцами

Пока одна группа спецназа отвлекала основные силы боевиков ВСУ, другие обошли их с флангов и уничтожили.
2025-01-28 05:39:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения Тимофеевки в ДНР от украинских националистов. Министерство обороны РФ также показало кадры боев за населенный пункт.

При наступлении военнослужащие спецназа, используя складки местности и туман, скрытно зашли в Тимофеевку и быстро зачистили населенный пункт от украинских боевиков. не ожидавший атаки противник спешно попытался организовать оборону населенного пункта, но, пока одна группа спецназа отвлекала на себя основное внимание, другие обошли боевиков с флангов и уничтожили их.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен. Благодаря решительным действиям бойцов спецназа группировки «Центр» очередной населенный пункт на Красноармейском направлении был освобожден.

Заместитель командира группы Максим Назин рассказал, как вел себя противник во время боев за Тимофеевку. По его словам, при каждой возможности националисты избегали прямого столкновения и бежали.

«Противник здесь странно себя вел. Бой давал, но уже не так активно. Они, видимо, чувствуют, что земля у них под ногами уходит. Пытались не ввязываться, если была возможность. Бывало так, что мы приходили на позицию, а они, видимо, предвкушая поражение, пытались убежать», - объяснил он.

Ранее МО РФ подтвердило, что Тимофеевка освобождена от боевиков ВСУ. За неделю подразделения группировки «Центр» нанесли огневое поражение подразделениям 15 украинских бригад.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #ВСУ #тимофеевка
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