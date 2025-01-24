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Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-24 12:08:52
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Тимофеевка на территории Донецкой Народной Республики. Отмечено, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

За неделю подразделения группировки нанесли огневое поражение подразделениям 15 украинских бригад.

При этом в зоне ответственности «Центра» неприятель потерял более 4 050 боевиков, два танка, 28 боевых бронированных машин, 46 автомобилей и 26 артиллерийских орудий. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением украинских боевиков в Великой Новоселке. Населенный пункт штурмуют подразделения группировки войск «Восток», зачищая дом за домом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #тимофеевка
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