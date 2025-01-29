Berlingske: подавляющее большинство гренландцев отвергли Трампа

Большая часть жителей Гренландии не хотели бы становиться гражданами США, они выступили против того, чтобы стать частью этой страны. Как сообщила газета Berlingske, жители острова заняли твердую позицию в этом вопросе, о чем свидетельствуют результаты нового опроса, который провела компания Verian для этой гренландской газеты и еще одной - Sermitsiaq.

«Но теперь гренландцы решили занять твердую позицию, раз и навсегда после многих недель жарких дебатов о будущем королевства. <...> Подавляющее большинство в новом опросе: гренландцы отвергают Трампа», - уточнило СМИ.

Исследование показало, что 85% из числа опрошенных гренландцев не хотят, чтобы остров становился частью США. Только 6% из них выразили желание присоединиться к Штатам, другие 9% не определились с ответом.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хотел бы видеть остров Гренландия частью Соединенных Штатов, и готов его купить. После победы на выборах 2024 года эта его риторика усилилась. Среди бонусов такого приобретения он называл безопасность США и полезные ископаемые острова. 16 января сообщалось, что только 0.0001% жителей Гренландии хотят стать американцами.

В телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 25 января Трамп потребовал продать Гренландию. Издание Financial Times со ссылкой на источники отметило, что беседа прошла «крайне плохо», Трамп проявлял агрессию и был непреклонным.