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Berlingske: подавляющее большинство гренландцев отвергли Трампа

В новом опросе для местных гренландских газет островитяне отказались от предложения президента США Трампа стать американцами.
Марина Крижановская 2025-01-29 02:36:50
© Фото: Christof Mattes, via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress

Большая часть жителей Гренландии не хотели бы становиться гражданами США, они выступили против того, чтобы стать частью этой страны. Как сообщила газета Berlingske, жители острова заняли твердую позицию в этом вопросе, о чем свидетельствуют результаты нового опроса, который провела компания Verian для этой гренландской газеты и еще одной - Sermitsiaq.

«Но теперь гренландцы решили занять твердую позицию, раз и навсегда после многих недель жарких дебатов о будущем королевства. <...> Подавляющее большинство в новом опросе: гренландцы отвергают Трампа», - уточнило СМИ.

Исследование показало, что 85% из числа опрошенных гренландцев не хотят, чтобы остров становился частью США. Только 6% из них выразили желание присоединиться к Штатам, другие 9% не определились с ответом.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хотел бы видеть остров Гренландия частью Соединенных Штатов, и готов его купить. После победы на выборах 2024 года эта его риторика усилилась. Среди бонусов такого приобретения он называл безопасность США и полезные ископаемые острова. 16 января сообщалось, что только 0.0001% жителей Гренландии хотят стать американцами.

В телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 25 января Трамп потребовал продать Гренландию. Издание Financial Times со ссылкой на источники отметило, что беседа прошла «крайне плохо», Трамп проявлял агрессию и был непреклонным.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #опрос #покупка острова
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