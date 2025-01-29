МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает протестами развитию Грузии

Премьер Кобахидзе обратил внимание, что с начала января оппозиция на акции протеста не может набрать и 500 человек в день.
Марина Крижановская 2025-01-29 23:41:35
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к оппозиции, заявив, что она не сможет помешать развитию страны своими акциями протеста. В интервью телеканалу «Имеди» он сообщил, что власти в краткий срок прекратили оппозиции доступ к ресурсу насилия.

«Их акции могут причинить вред нашей стране только в том случае, если у радикальной оппозиции есть ресурс к насилию. Мы прикрыли радикальной оппозиции этот ресурс за пять дней, соответственно, этими акциями они не смогут оказать какого-либо негативного влияния на развитие страны», - заявил Кобахидзе.

Он заверил, что Грузия продолжает развиваться, для чего созданы все условия. По его данным, в настоящее время у оппозиции не получается набрать и 500 человек в день, но ежедневно на акции собирается лишь «профинансированный ресурс». Для радикалов все окончено, подытожил премьер-министр Кобахидзе.

Напомним, с осени прошлого года в Грузии, особенно в столице, не утихали акции протестов оппозиции. Сначала они возникли на фоне парламентских выборов, в которых победила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» (53,93% голосов). Затем недовольство толпы вызвало решение премьера Кобахидзе до 2028 года заморозить переговоры с ЕС о членстве Грузии и отказ от финансирования с Запада.

#Грузия #оппозиция #Развитие #Ираклий Кобахидзе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 