Кобахидзе заявил, что оппозиция не помешает протестами развитию Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к оппозиции, заявив, что она не сможет помешать развитию страны своими акциями протеста. В интервью телеканалу «Имеди» он сообщил, что власти в краткий срок прекратили оппозиции доступ к ресурсу насилия.

«Их акции могут причинить вред нашей стране только в том случае, если у радикальной оппозиции есть ресурс к насилию. Мы прикрыли радикальной оппозиции этот ресурс за пять дней, соответственно, этими акциями они не смогут оказать какого-либо негативного влияния на развитие страны», - заявил Кобахидзе.

Он заверил, что Грузия продолжает развиваться, для чего созданы все условия. По его данным, в настоящее время у оппозиции не получается набрать и 500 человек в день, но ежедневно на акции собирается лишь «профинансированный ресурс». Для радикалов все окончено, подытожил премьер-министр Кобахидзе.

Напомним, с осени прошлого года в Грузии, особенно в столице, не утихали акции протестов оппозиции. Сначала они возникли на фоне парламентских выборов, в которых победила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» (53,93% голосов). Затем недовольство толпы вызвало решение премьера Кобахидзе до 2028 года заморозить переговоры с ЕС о членстве Грузии и отказ от финансирования с Запада.