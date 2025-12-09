В Испании приостановили расследование смерти пилота-предателя Кузьминова

Суд Испании временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Причина - отсутствие установленных подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы судебной власти королевства.

Судья принял это решение после получения отчета от судебной полиции Гражданской гвардии, в котором говорится, что «не удалось определить материальное или интеллектуальное авторство выстрелов в жертву».

В сообщении суда говорится также, что 33-летний погибший скончался 13 февраля 2024 года в жилом комплексе недалеко от проспекта Роса-дель-Вентс в Вильяхойосе после получения нескольких огнестрельных ранений. Дело было первоначально квалифицировано как убийство или умышленное убийство.

Однако многочисленные следственные действия, проведенные группой по расследованию убийств Органического подразделения судебной полиции Гражданской гвардии, не позволили направить дело против конкретных лиц. Приостановка расследования означает, что дело может быть возобновлено при появлении новых доказательств или сведений о подозреваемых.

Максим Кузьминов в августе 2023 года по заданию украинской разведки угнал вертолет Ми-8 на Украину и был убит спустя полгода в Испании. В день угона в вертолете с Кузьминовым были два безоружных члена экипажа. Кузьминов утверждал, что после приземления они направились к границе, где, по его словам, могли быть убиты.