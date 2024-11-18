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Politico раскрыла подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова

Угнавший российский Ми-8 летчик был убит на парковке своего дома.
Алексей Курильченко 2024-11-18 11:49:26
© Фото: Keystone Press Agency

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и перебравшийся в Испанию, был убит на парковке своего дома. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, убийство совершили двое. Кузьминов после нападения пытался сбежать, но потерял сознание. После этого злоумышленники переехали летчика машиной.

«Многие детали убийства Кузьминова остаются неясными. Но согласно сообщениям СМИ и интервью, проведенным Politico, он был застрелен двумя нападавшими на парковке своего дома», - пишет газета.

Напомним, что Кузьминов в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. На борту находились еще два летчика, которых нашли убитыми. Киевский режим перевел россиянину 500 тысяч долларов и предоставил украинский паспорт. Впоследствии Кузьминов переехал в Испанию.

В феврале этого года стало известно об убийстве летчика. Его тело со множественными пулевыми ранениями обнаружили в Вильяхойосе. По данным El Español, убийство совершили профессионалы.

#в стране и мире #испания #убийство #В ИноСМИ #максим кузьминов
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