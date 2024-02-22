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El Espanol: перебежчик Кузьминов был убит в Испании «профессиональной группой»

Метод убийства похож на тот, что обычно используют представители организованной преступности.
Владимир Рубанов 2024-02-22 05:05:01
© Фото: Ricardo Rubio Keystone Press Agency, Global Look Press

Летчика-перебежчика Максима Кузьминова, скорее всего, устранила в Испании «профессиональная группа», пишет El Español. Убийцы Кузьминова следили за распорядком дня своей жертвы и нашли все камеры рядом с местом, где он жил.

Правительство Испании не подтвердило, находился ли Кузьминов под какой-либо защитой со стороны сил и органов государственной безопасности. Он жил в Вильяхосе (Аликанте) под вымышленным именем.

Дезертир, который перегнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину, поселился «в квартире друзей» в жилом комплексе Cala Alta de Villajoyosa, в нескольких метрах от моря. Он говорил, что зарабатывает на жизнь, предлагая свои услуги разнорабочего. 13 февраля его нашли изрешеченным пулями в гараже.

Гражданская гвардия расследует преступление как «сведение счетов». Следователи отмечают «особую жестокость» убийства. На теле Кузьминова нашли шесть пулевых ранений, а потом его переехала машина. Метод убийства похож на тот, что обычно используют представители организованной преступности.

Кроме того, на месте преступления не нашли никаких следов, и это тоже указывает на профессионализм исполнителей.

Ранее сообщалось, что смерть летчика-перебежчика подтвердила испанская полиция. В начале августа 2023 года Максим Кузьминов за 500 тысяч евро угнал вертолет Ми-8 ВКС РФ из Курска на Украину. При этом были убиты второй пилот и бортмеханик, которые находились на борту. 5 сентября Кузьминов принял участие в пресс-конференции ГУР. Когда он уехал в Испанию - неизвестно.

#Украина #испания #летчик #перебежчик #Дезертир #максим кузьминов
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