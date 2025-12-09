Экипаж «Союза МС-27» прибыл в Звездный городок

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий прибыли в Звездный городок. Сначала спецборт доставил их на подмосковный аэродром Чкаловский. Оттуда космонавты отправились на спецавтобусе Центра подготовки космонавтов.

В Звездном городке Рыжиков и Зубрицкий встретились с родными и близкими. Их торжественно приветствовали представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, отраслевых организаций, коллеги по отряду, ветераны космонавтики и жители городка.

В первые недели после возвращения космонавты будут находиться под наблюдением медицинских специалистов в Звездном городке и одновременно участвовать в научно-исследовательской деятельности. По истечении месяца восстановительных процедур они продолжат реабилитацию в одном из российских санаториев. 11 декабря состоится пресс-конференция с участием российских членов экипажа МКС-73.

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем отстыковался от МКС в 04:41 по московскому времени 9 декабря. Потом спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Российские космонавты провели 42 научных эксперимента в течение 73-й длительной экспедиции на станцию. Они вывели на МКС 14-е поколение мух и выходили в открытый космос 16 и 28 октября. Во время первого выхода Рыжиков и Зубрицкий установили аппаратуру «Экран-М» на модуле «Наука» для эксперимента по выращиванию полупроводников в космосе.