Экипаж «Союза МС-27» прибыл в Звездный городок

В первые недели после возвращения космонавты будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.
Владимир Рубанов 09-12-2025 22:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий прибыли в Звездный городок. Сначала спецборт доставил их на подмосковный аэродром Чкаловский. Оттуда космонавты отправились на спецавтобусе Центра подготовки космонавтов.

В Звездном городке Рыжиков и Зубрицкий встретились с родными и близкими. Их торжественно приветствовали представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, отраслевых организаций, коллеги по отряду, ветераны космонавтики и жители городка.

В первые недели после возвращения космонавты будут находиться под наблюдением медицинских специалистов в Звездном городке и одновременно участвовать в научно-исследовательской деятельности. По истечении месяца восстановительных процедур они продолжат реабилитацию в одном из российских санаториев. 11 декабря состоится пресс-конференция с участием российских членов экипажа МКС-73.

Пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем отстыковался от МКС в 04:41 по московскому времени 9 декабря. Потом спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Российские космонавты провели 42 научных эксперимента в течение 73-й длительной экспедиции на станцию. Они вывели на МКС 14-е поколение мух и выходили в открытый космос 16 и 28 октября. Во время первого выхода Рыжиков и Зубрицкий установили аппаратуру «Экран-М» на модуле «Наука» для эксперимента по выращиванию полупроводников в космосе.

#космос #мкс #экипаж #Сергей Рыжиков #встреча #Звездный городок #союз мс-27 #Алексей Зубрицкий
