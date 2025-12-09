МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Союз МС-27» с экипажем отстыковался от МКС

Приземление аппарата с экипажем ожидается в 08.04 по московскому времени в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.
Дарья Ситникова 09-12-2025 05:22
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Корабль «Союз МС-27» отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. Трансляцию ведет «Роскосмос».

На корабле космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонни Ким. Включение двигательной установки «Союз МС-27» на торможение запланировано в 07.10 по московскому времени.

После этого корабль начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки примерно в 07.38 по московскому времени. Приземление аппарата с экипажем ожидается в 08.04 по мск в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.

До этого стало известно, что Рыжиков и Зубрицкий, а также Ким перешли с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-27» перед своим возвращением на Землю. Космический корабль отчалил от МКС в 04:41 по московскому времени.

Космонавты и астронавт провели на околоземной орбите 245 суток. За это время они успели выполнить 50 научных экспериментов и дважды выйти в открытый космос.

#роскосмос #мкс #Ким #рыжиков #возвращение на Землю #союз мс-27 #зубрицкий
