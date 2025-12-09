Экипаж «Союза МС-27» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане. В нем находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким. Известно, что их эвакуировали участники поисково-спасательной операции. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Рыжиков, Зубрицкий и Ким перешли на «Союз МС-27» с Международной космической станции перед возвращением на Землю, предварительно попрощавшись с оставшимися на станции космонавтами. После этого они закрыли люки между «Союзом» и МКС.

Отмечается, что за свою миссию российские космонавты провели 42 научных эксперимента. Так, например, во время пересменки с экипажем «Союза МС-28» они вывели 14-е поколение потомков мух, которые появились на МКС.

Также Зубрицкий и Рыжиков два раза выходили в открытый космос - 16 и 28 октября. Во время первого выхода они установили на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» аппаратуру «Экран-М» для проведения эксперимента молекулярно-лучевой эпитаксии по выращиванию в открытом космосе полупроводников.

Ранее Роскосмос делился кадрами, как космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким перешли с МКС на борт корабля «Союз МС-27» перед своим возвращением на Землю. Тогда сообщалось, что космический корабль отчалит от МКС в 04.41 по московскому времени. По случаю возвращения на Землю трех космонавтов члены МКС приготовили для них праздничный торт.