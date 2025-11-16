МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жители Кривого Рога перекрыли дороги из-за отключений электричества

Население города вышло на митинг.
Константин Денисов 22-11-2025 15:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Жители Кривого Рога на Украине вышли на митинг против отключений электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Участники акции перекрыли несколько улиц. Они требуют пересмотреть графики отключения электричества, из-за которого света нет от восьми до 16 часов в сутки.

Объяснить ситуацию к собравшимся вышли директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель украинского энергохолдинга «ДТЭК» Сергей Костюк. Они заверили, что во всех городах ситуация примерно одинаковая, и власти никак не могут на нее повлиять.

Есть и такие дома, в которых ситуация стабильнее. Это объясняется наличием в них критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что на Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности.

#в стране и мире #Украина #митинг #Электричество #Кривой Рог
