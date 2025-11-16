Жители Кривого Рога перекрыли дороги из-за отключений электричества

Жители Кривого Рога на Украине вышли на митинг против отключений электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Участники акции перекрыли несколько улиц. Они требуют пересмотреть графики отключения электричества, из-за которого света нет от восьми до 16 часов в сутки.

Объяснить ситуацию к собравшимся вышли директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель украинского энергохолдинга «ДТЭК» Сергей Костюк. Они заверили, что во всех городах ситуация примерно одинаковая, и власти никак не могут на нее повлиять.

Есть и такие дома, в которых ситуация стабильнее. Это объясняется наличием в них критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что на Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности.