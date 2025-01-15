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Договор о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января

Стороны достигли соглашения в том числе касательно возвращения заложников.
Глеб Владовский 2025-01-15 22:23:51
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 явнаря. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Уточняется, что Израиль и члены движения ХАМАС достигли соглашения касательно введения режима прекращения огня и обмена заложников. Первый этап договоренности продлится в течение 42 дней.

Премьер Катара также подтвердил информацию о том, что ХАМАС освободят 33 израильских заложников.

Ранее сообщалось о готовности палестинцев вернуть Израилю оговоренных заложников. Обмен пройдет в рамках первого этапа прекращения огня в Газе.

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Прекращение огня #Газа
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