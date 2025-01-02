Мошенники придумали схему с поддельными приложениями ЖКХ

Мошенники придумали новую схему для взлома телефонов россиян. Они звонят своим жертвам и предлагают установить новые приложения для записи к врачу или оплаты счетов за услуги ЖКХ. При этом аферисты представляются работниками медицинских учреждений или управляющих компаний.

«Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств», - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян при помощи проездных карт. Злоумышленники отправляют жертве сообщение со ссылкой якобы для пополнения баланса «Тройки», перейдя по которой можно лишиться своих средств.

В департаменте транспорта Москвы отметили, что для пополнения проездных карт нужно использовать только официальные ресурсы и приложения.

А на днях в МВД России назвали одну из самых больших сумм, которую мошенникам перевел один человек. Она составила около 180 миллионов рублей.