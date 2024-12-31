МВД назвало самую большую известную сумму перевода мошенникам за год

В этом году одна из самых больших сумм, которую мошенникам перевел один человек, составила 180 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что статистика по размеру ущерба для каждого потерпевшего не ведется. Поэтому сложно обозначить самую большую сумму.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин дал хороший совет на случай звонков аферистов. Он предложил класть трубку, когда по телефону предлагают сделать какие-то действия. Аналогичного мнения придерживаются и профильные специалисты.

В разговоре со «Звездой» подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев заявил, что самый простой способ защититься от телефонных мошенников - не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.

Также нужно включить распознавание спам-звонков. Это можно сделать через сотового оператора или установив специальное приложение.