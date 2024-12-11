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Москвичей предупредили о схемах мошенников с проездными картами

Злоумышленники крадут деньги и данные жертвы с помощью ссылки, которую отправляют гражданам якобы от Транспортного комплекса Москвы.
Виктория Бокий 2024-12-11 11:30:43
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Дептранс Москвы раскрыл новую схему мошенников. Злоумышленники отправляют жертве сообщение со ссылкой якобы для пополнения баланса на карте «Тройка» и карте москвича, перейдя по которой, личные данные могут попасть в руки третьим лицам, а деньги могут быть утеряны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича — так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что для пополнения проездных карт необходимо использовать только официальные ресурсы и приложения транспорта Москвы.

Также перед переходом по ссылке необходимо проверять корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера.

Ранее Депздрав предупреждал москвичей о новой схеме обмана, когда злоумышленники звонят и предлагают помочь с установкой приложения Единой медицинской информационно-аналитической системы «ЕМИАС.ИНФО». Для этого они советуют скачать программу из направленного ими файла, а после назвать код из СМС.

#Москва #транспорт #Мошенники #мошенничество #проездной #дептранс Москвы #новая схема
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