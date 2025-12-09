МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров увлекся на встрече с Сийярто беседой на английском

Переводчик попросил главу МИД говорить по-русски.
Владимир Рубанов 09-12-2025 17:52
© Фото: МИД России © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД России Сергей Лавров настолько увлекся переговорами с венгерским коллегой Петером Сийярто на английском, что забыл переключиться обратно на русский язык. Главе МИД об этом вежливо напомнили переводчики.

«Вы должны сказать что-то на русском. У нас для этого здесь переводчики», - сказал один из них.

Переговоры министров прошли во вторник в Москве. Лавров отметил, что все механизмы двустороннего сотрудничества работают эффективно. Санкции мешают, но товарооборот растет благодаря усилиям соответствующих ведомств.

Успешно реализуется проект АЭС «Пакш», добавил министр. Электроэнергетика - приоритетное направление сотрудничества, оно развивается устойчиво. Кроме того, в Венгрии прошли Фестиваль русской музыки и Дни российской духовной культуры.

Ранее Сийярто сообщил, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву для обсуждения сотрудничества в период после санкций. Сам министр в российской столице посетил мессу в католическом соборе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит в Россию крупной бизнес-делегации из Будапешта.

#Москва #в стране и мире #Сергей Лавров #переговоры #Венгрия #Петер Сийярто #переводчики
