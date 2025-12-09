МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сийярто начал утро в Москве с мессы в католическом соборе

Глава венгерского МИД приехал в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии.
Виктория Бокий 09-12-2025 11:05
© Фото: Szijjártó Péter, Facebook*

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетил мессу в католическом соборе в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

Глава венгерского МИД приехал в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии. По его словам, свое утро он начал с молитвы.

«Особое начало: на утренней латиноязычной мессе отца Даниила молились о мире в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, где располагается католическая община Москвы», - говорится в сообщении.

По последней информации, Сийярто уже прибыл на заседание российско-венгерской межправкомиссии. Он встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который возглавляет российскую сторону на мероприятии.

Ранее Петер Сийярто заявлял, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву для обсуждения сотрудничества в период после санкций. По его словам, после завершения специальной военной операции мировая экономика вернется в «нормальное русло», в международных отношениях откроются новые огромные возможности. Венгерский политик отметил, что «санкции не всегда будут с нами», поэтому нужно быть готовыми занять хорошую стартовую позицию в новый период. Именно для этой цели делегация из Венгрии отправляется в Москву.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Москва #в стране и мире #Венгрия #Петер Сийярто #католический собор
