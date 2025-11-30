МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сийярто раскрыл цели венгерской делегации в ходе визита в Россию

Сийярто: делегация Венгрии едет в Россию обсудить сотрудничество после санкций
Дарья Ситникова 09-12-2025 02:02
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Большая делегация из Венгрии отправляется в Москву для обсуждения сотрудничества в период после санкций. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед поездкой на заседание российско-венгерской межправкомиссии.

«Мы отправляемся в Москву с большой бизнес-корпоративной делегацией», - сказал он.

С его слов, после завершения специальной военной операции мировая экономика вернется в «нормальное русло», и в международных отношениях откроются новые, огромные возможности. Сийярто также отметил, что «санкции не всегда будут с нами», поэтому нужно быть готовым занять хорошую стартовую позицию в новый период. Именно для этой цели большая делегация из Венгрии отправляется в столицу России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее уже анонсировал визит крупной бизнес-делегации из Будапешта в Россию. Сам венгерский лидер в последний раз прилетал в Москву 28 ноября. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине. В Евросоюзе такому визиту были не рады.

