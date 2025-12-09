Семь раненных при атаке БПЛА в Чувашии находятся в больнице

Жильцам поврежденных домов в Чебоксарах разрешили возвращаться в свои дома, рассказал «Звезде» премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Всего во время атаки дронов повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. В основном в них вылетели окна, и сейчас в домах восстанавливают тепловой контур.

«До вечера в основном пленкой закроются. Стараются закрыть все окна и планово будут уже ставить полноценные оконные рамы и стекла», - добавил чиновник.

В результате удара пострадали 14 человек, один из них - ребенок 2020 года рождения. У всех стабильное состояние, сказал Артамонов.

В Чебоксарах развернули пункт временного размещения с обеспечением горячего питания, добавил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов. По его словам, четыре человека захотели переехать в фонд временного размещения.

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава республики Олег Николаев. Это позволит быстро мобилизовать ресурсы, компенсировать затраты на восстановление и оказать поддержку пострадавшим. По его данным, семь раненых в разной степени тяжести находятся в больницах, еще семь, включая ребенка, лечатся амбулаторно.