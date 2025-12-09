МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14

Вице-премьер Чувашской Республики уточнил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Сергей Дьячкин 09-12-2025 11:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число пострадавших при атаке дронов киевского режима на столицу Чувашии Чебоксары увеличилось с девяти человек до 14. Об этом заявил вице-премьер республики Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным на 11.00 мск, число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая 1 ребенка», - говорится в сообщении вице-премьера.

Степанов добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Он добавил, что экстренные службы города оперативно устраняют последствия произошедшего и обеспечивают безопасность населения Чебоксар.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев рассказал об эффективной работе специализированных служб. Благодаря их оперативности возгорание, возникшее на месте падения обломков, было в кратчайшие сроки потушено. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий.  

Глава региона подчеркнул, что в Чебоксарах задействованы все необходимые силы и средства. Ведутся работы по устранению последствий и обеспечению безопасности жителей. Николаев попросил жителей чувашской столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации.

#бпла #медицинская помощь #Чувашия #Чебоксары #Владимир Степанов #олег николаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 