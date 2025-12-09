Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14

Число пострадавших при атаке дронов киевского режима на столицу Чувашии Чебоксары увеличилось с девяти человек до 14. Об этом заявил вице-премьер республики Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным на 11.00 мск, число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая 1 ребенка», - говорится в сообщении вице-премьера.

Степанов добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Он добавил, что экстренные службы города оперативно устраняют последствия произошедшего и обеспечивают безопасность населения Чебоксар.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев рассказал об эффективной работе специализированных служб. Благодаря их оперативности возгорание, возникшее на месте падения обломков, было в кратчайшие сроки потушено. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня и избежать более серьезных последствий.

Глава региона подчеркнул, что в Чебоксарах задействованы все необходимые силы и средства. Ведутся работы по устранению последствий и обеспечению безопасности жителей. Николаев попросил жителей чувашской столицы сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации.