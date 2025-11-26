МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах

Временно эвакуированные из поврежденных домов жители начали возвращаться.
Владимир Рубанов 26-11-2025 07:46
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

Два человека пострадали и два жилых дома повреждены при атаке беспилотников в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Один из раненых - подросток. Врачи помогают пострадавшим.

На этот час ситуация полностью стабилизировалась, угрозы нет, отметил глава республики. Временно эвакуированные из поврежденных домов жители начали возвращаться.

Все экстренные службы продолжают свою работу на месте инцидента. Специалисты оперативно ликвидируют последствия. Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Всем нуждающимся окажут помощь, заверил глава республики. Он напомнил, что не нужно снимать и публиковать кадры с места происшествия.

Накануне из-за ударов БПЛА три человека погибли в Таганроге Ростовской области. Два дома разрушены после атаки ВСУ. Глава региона сообщил, что жильцы будут расселены. В одном доме остались без имущества 15 человек из восьми квартир, в другом разрушена одна квартира.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #атака #эвакуация #Чувашия #Чебоксары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 