Два человека пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах

Два человека пострадали и два жилых дома повреждены при атаке беспилотников в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Один из раненых - подросток. Врачи помогают пострадавшим.

На этот час ситуация полностью стабилизировалась, угрозы нет, отметил глава республики. Временно эвакуированные из поврежденных домов жители начали возвращаться.

Все экстренные службы продолжают свою работу на месте инцидента. Специалисты оперативно ликвидируют последствия. Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Всем нуждающимся окажут помощь, заверил глава республики. Он напомнил, что не нужно снимать и публиковать кадры с места происшествия.

Накануне из-за ударов БПЛА три человека погибли в Таганроге Ростовской области. Два дома разрушены после атаки ВСУ. Глава региона сообщил, что жильцы будут расселены. В одном доме остались без имущества 15 человек из восьми квартир, в другом разрушена одна квартира.