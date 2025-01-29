В городе Гома в Конго за три дня боев погибли не менее ста человек

За минувшие три дня ожесточенных боев между повстанцами группировки М23 («Движение 23 марта») и армией Демократической Республики Конго на востоке страны в городе Гома погибли не менее ста человек и около тысячи получили ранения.

Как сообщает издание The Guardian, боевые столкновения усилили гуманитарный кризис в провинции Северное Киву. В Гоме лежали трупы, а по всему городу раздавались взрывы и выстрелы.

Со ссылкой на представителя Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) Йенса Лерке журналисты указали о переполненных ранеными больницах.

«Больницы переполнены пациентами с огнестрельными и осколочными ранениями, сообщили ООН и другие гуманитарные организации во вторник», - цитирует СМИ заявление Лерке.

Он добавил, что поступают сведения об изнасилованиях, которые совершают повстанцы, о кражах имущества и об ударах по гуманитарным медицинским учреждениям.

Сутками ранее приводились данные о гибели по меньшей мере 17 человек и около 370 раненых в Гоме.

Как сообщалось 26 января, глава МИД ДР Конго Тереза Кайиквамба Вагнер в СБ ООН заявила, что Руанда отправила дополнительные войска на территорию страны. Она призвала членов Совбеза потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск и ввести против нее санкции