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В городе Гома в Конго за три дня боев погибли не менее ста человек

В ООН заявили, что гуманитарная ситуация в Гоме и вокруг нее, на востоке ДР Конго, остается крайне тревожной.
Марина Крижановская 2025-01-29 01:37:25
© Фото: Shi Yu XinHua Globallookpress

За минувшие три дня ожесточенных боев между повстанцами группировки М23 («Движение 23 марта») и армией Демократической Республики Конго на востоке страны в городе Гома погибли не менее ста человек и около тысячи получили ранения.

Как сообщает издание The Guardian, боевые столкновения усилили гуманитарный кризис в провинции Северное Киву. В Гоме лежали трупы, а по всему городу раздавались взрывы и выстрелы.

Со ссылкой на представителя Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) Йенса Лерке журналисты указали о переполненных ранеными больницах.

«Больницы переполнены пациентами с огнестрельными и осколочными ранениями, сообщили ООН и другие гуманитарные организации во вторник», - цитирует СМИ заявление Лерке.

Он добавил, что поступают сведения об изнасилованиях, которые совершают повстанцы, о кражах имущества и об ударах по гуманитарным медицинским учреждениям.

Сутками ранее приводились данные о гибели по меньшей мере 17 человек и около 370 раненых в Гоме.

Как сообщалось 26 января, глава МИД ДР Конго Тереза Кайиквамба Вагнер в СБ ООН заявила, что Руанда отправила дополнительные войска на территорию страны. Она призвала членов Совбеза потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск и ввести против нее санкции

#в стране и мире #демократическая республика конго #погибли люди #Армия ДР Конго #«Движение 23 марта» #Гома #Движение М23 #Северное Киву
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