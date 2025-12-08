МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу прибыл в Ханой для переговоров с правительством Вьетнама

Переговоры должны состояться завтра, 9 декабря. Также Сергей Шойгу посетит местные оборонные предприятия.
Тимур Шерзад 08-12-2025 17:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Ханой для проведения переговоров с членами правительства Вьетнама. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Отмечается, что переговоры запланированы на завтра, 9 декабря. Шойгу встретится с министром общественной безопасности Вьетнама Лыон Танг Куангом, премьер-министром Фан Минь Тинем, а также другими высокопоставленными лицами. При этом ожидается, что секретаря СБ РФ примет и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам. 

Еще Шойгу посетит оборонные предприятия Вьетнама, а также примет участие в протокольных мероприятиях. Стороны должны будут обсудить вопросы по широкому спектру двусторонних отношений.

Ранее Сергей Шойгу встретился с главой МИД Китая Ван И в Москве. Это было сделано для проведения консультаций по стратегической безопасности.

#Сергей Шойгу #Вьетнам #переговоры #Ханой #Совбез России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 