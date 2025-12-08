Шойгу прибыл в Ханой для переговоров с правительством Вьетнама

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Ханой для проведения переговоров с членами правительства Вьетнама. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Отмечается, что переговоры запланированы на завтра, 9 декабря. Шойгу встретится с министром общественной безопасности Вьетнама Лыон Танг Куангом, премьер-министром Фан Минь Тинем, а также другими высокопоставленными лицами. При этом ожидается, что секретаря СБ РФ примет и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

Еще Шойгу посетит оборонные предприятия Вьетнама, а также примет участие в протокольных мероприятиях. Стороны должны будут обсудить вопросы по широкому спектру двусторонних отношений.

Ранее Сергей Шойгу встретился с главой МИД Китая Ван И в Москве. Это было сделано для проведения консультаций по стратегической безопасности.