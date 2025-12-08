МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп разочаровался отношением Зеленского к проекту мирной сделки

Глава Белого дома отметил, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американской стороны.
Дарья Ситникова 08-12-2025 03:10
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование Владимиром Зеленским из-за того, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение», - заявил глава Белого дома.

Американский лидер также рассказал, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением властей США. До этого Трамп заявил, что условия для завершения украинского вооруженного конфликта значительно ухудшились, это касается киевских властей.

Договариваться нужно было раньше, когда время для этого «было значительно лучшее», отметил американский лидер. Он сказал, что у Киева нет «козырей», и теперь условия для мирного урегулирования стали не в пользу Украины.

Накануне из Москвы в Вашингтон вернулись спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Они доложили ему о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, которые касались украинского конфликта.

#в стране и мире #Украина #проект #сша #Трамп #Зеленский #мирная сделка
