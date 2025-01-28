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AFP: 17 человек погибли в результате боевых действий в Гоме в Конго

Ранения получили около 370 человек.
Анастасия Бобылева 2025-01-28 01:07:17
© Фото: Wang Minjie Xinhua Globallookpress

Не менее 17 человек погибли и 370 пострадали в результате боевых действий в городе Гома в Демократической республике Конго. Такие данные приводит AFP, ссылаясь на свои источники.

«В осажденном городе Гома в ДР Конго погибли по меньшей мере 17 человек и около 370 получили ранения», - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Речь идет о действиях повстанческой группировки «Движение 23 марта», которая активизировалась в начале января. Лидер группировки Корнель Нангаа сообщил о взятии под контроль города Гома.

По актуальным на вечер 27 января данным, среди погибших и пострадавших в Гоме нет россиян. Тем не менее, МИД РФ призвал российских граждан воздержаться от поездок в Конго, а тем, кто уже находится в провинции Северное Киву, покинуть регион.

#конфликт #Африка #боевые действия #Конго #Трагедия
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