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Песков назвал бездоказательными слова Карлсона о покушении на Путина

Спикер Кремля отметил, что в словах журналиста нет никакой конкретики.
Алексей Курильченко 2025-01-29 12:07:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Американский журналист Такер Карлсон, заявляя о том, что администрация Джо Байдена якобы планировала организовать покушение на президента РФ Владимира Путина, не привел никаких доказательств. К словам журналиста следует относиться скептически. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств... Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше не верить», - заявил Песков журналистам.

Спикер Кремля призвал аккуратно воспринимать информацию, поступающую из различных источников.

Напомним, что Такер Карлсон в ходе интервью со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась «убить Путина». При этом журналист не привел каких-либо подробностей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что подготовка покушения на российского президента является прямым путем к началу ядерной войны. Он осудил Карлсона за подобные высказывания и призвал провести расследование.

#покушение #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Такер Карлсон
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