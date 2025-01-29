Песков назвал бездоказательными слова Карлсона о покушении на Путина

Американский журналист Такер Карлсон, заявляя о том, что администрация Джо Байдена якобы планировала организовать покушение на президента РФ Владимира Путина, не привел никаких доказательств. К словам журналиста следует относиться скептически. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств... Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше не верить», - заявил Песков журналистам.

Спикер Кремля призвал аккуратно воспринимать информацию, поступающую из различных источников.

Напомним, что Такер Карлсон в ходе интервью со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась «убить Путина». При этом журналист не привел каких-либо подробностей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что подготовка покушения на российского президента является прямым путем к началу ядерной войны. Он осудил Карлсона за подобные высказывания и призвал провести расследование.