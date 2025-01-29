Володин: подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что подготовка покушения на российского президента Владимира Путина является прямым путем к началу ядерной войны.

Политик охарактеризовал подобные действия и обсуждения как преступные, представляющие серьезную угрозу для глобальной безопасности. По его словам, этот инцидент должен стать основанием для расследования всеми международными институтами.

«Обсуждение покушения на Владимира Путина является преступлением и угрожает мировой безопасности», - отметил Володин.

Председатель Государственной думы также подчеркнул важность осознания масштабов угроз, с которыми в настоящее время сталкивается Россия. Он добавил, что президент делает все возможное для укрепления страны и обеспечения мира.

«Сплоченность вокруг Путина сегодня важнее, чем когда-либо. Граждане Российской Федерации должны чувствовать свою ответственность», - добавил политик.

Напомним, что Такер Карлсон в ходе интервью со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация экс-президента США Байдена якобы попыталась «убить Путина». Ранее в Кремле отметили, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для защиты президента.