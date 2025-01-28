В Кремле прокомментировали заявления о попытках США покушения на Путина

Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления журналиста Такера Карлсона о якобы попытке покушения на российского лидера, которую организовала администрация Джо Байдена.

«Российские специальные службы на постоянной основе предпринимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь - главы государства», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что Такер Карлсон в ходе интервью со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена якобы попыталась «убить Путина». При этом журналист не привел каких-либо подробностей, лишь упомянув имя бывшего госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.