Оператор газопровода «Турецкий поток» компания South Stream Transport B.V., активы которой были арестованы по решению суда в Нидерландах, переносит свою штаб-квартиру в Венгрию. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

«Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями», - говорится в сообщении Сийярто в Facebook*.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ заявил, что Киев и Лондон готовят диверсии против «Турецкого потока». Сообщалось, что британцы стремятся создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправкомиссии. На своей странице в социальных сетях сегодня утром он опубликовал пост, в котором сообщил, что начал свое утро с молитвы в католическом соборе в Москве.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.